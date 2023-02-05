بكين 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسسجّلت صادرات الصين من المنسوجات ومنتجات الملابس نموًا مستقرًا خلال العام الماضي.وأظهرت بيانات صادرة من الجمعية الوطنية الصينية للمنسوجات والملابس أن حجم الصادرات بلغ 323.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 2.6 في المئة على أساس سنوي.وزادت صادرات المنسوجات بنسبة 2 في المئة مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 148 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت صادرات الملابس والإكسسوارات بنسبة 3.2 في المئة لتصل إلى أكثر من 175 مليار دولار أمريكي.وارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات المنسوجات الكبيرة بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب من 5.26 تريليونات يوان في عام 2022.// انتهى //11:27ت م0037