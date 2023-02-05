بغداد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية باجتماع مشترك عقده رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب والقضاء لمناقشة الواقع العراقي والتحديات ورسم خارطة طريق مستقبلية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.وتناولت تلقي رئيس الوزراء محمد السوداني اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، بحث خلاله العلاقات بين البلدين، ولقاء السوداني بوزير العدل الإمارتي عبدالله النعيمي الذي سلمه دعوة خطية لزيارة الإمارات.وأشارت صحف بغداد إلى انخفاض‮ ‬غير متوقّع بأسعار صرف العملة عقب إطلاق البنك المركزي‮ ‬حزمة تسهيلات‮ مصرفية، والاتفاق المبدئي بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي، ووعود أمريكية بدعم اقتصاد العراق.وتطرقت إلى استشهاد 36 فلسطينيًا منذ بداية العام الحالي بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدن ومخيمات فلسطينة.// انتهى //11:39ت م0039