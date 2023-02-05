نجران 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسينظم ميدان فروسية نجران غداً، حفل سباقه الـ 16 للموسم الحالي، على الدعم المقدم من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.ويتكون السباق من ستة أشواط، خصص الشوط الأول لخيل الإنتاج مواليد 2020 "مفتوح" بمسافة 1400 متر، وخصص الشوط الثاني لخيل الإنتاج "مفتوح" ومسافته 1400 متر، فيما خصص الشوط الثالث للخيل العربية مواليد 2019-2020 "مفتوح" ومسافته 1400متر، فيما خصص الشوط الرابع لخيل الإنتاج (1-3) ومسافته 1400 متر، وللخيل المبتدئة إنتاج فقد خصص لها الشوط الخامس ومسافته 1400 متر، والشوط السادس "الكأس" فقد خصص للخيل مواليد 2020 "مفتوح" ومسافته 1400 متر.// انتهى //12:45ت م0053