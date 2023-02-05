الأحساء 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، المخطط الإعلاني لأمانة الأحساء وإعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على مستوى وطني بما يتضمن عدداً من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصادياتها .وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المخطط الإعلاني يهدف إلى تمكين نماذج استثمارية متنوعة والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الإعلانات داخل المدن، وتعزيز التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية، وإيجاد قيمة مضافة للمدينة وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إضافةً إلى الإسهام في تحسين المشهد الحضري وتنمية الموارد بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.وبين أن الأمانة قامت بتقسيم الحزم الاستثمارية للمحفظة الإعلانية إلى 5 عقود استثمارية تضمنت؛ الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على مركبات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي الفضاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية بجميع وسائلها، وذلك لطرحها خلال الفترة القادمة ضمن الخطة الإستراتيجية للعام الجاري 2023م .وأكد المهندس الملا سعي الأمانة من خلال هذه الإستراتيجية الإعلانية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية، في ظل حرص الأمانة على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للحاضرة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية والتطورات المتسارعة في هذا الجانب.// انتهى //12:46ت م0054