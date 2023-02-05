تبوك 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت أمس، منافسات المرحلة الأولى من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة التي أقيمت بالمنطقة الشمالية الغربية بمدينة تبوك، والتي استمرت لمدة 13 يوماً، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية، على أن تقام المرحلة الثانية للبطولة بالمنطقة الشرقية (الظهران) وذلك في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2023م, في حين ستقام المرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية (حفر الباطن) في الفترة من 30 مايو حتى 11 يونيو 2023م.وكانت الدورة التي أحتضنتها قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك، وافتتحها نيابة عن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، تضمنت عدد من الألعاب الجماعية والفردية في الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم (صالات).ففي منافسات السباحة فقد حقق منتخب القوات الجوية المركز الأول في الترتيب العام ، في حين حصل منتخب قوات الدفاع الجوي على المركز الثاني، ومنتخب القوات البرية على المركز الثالث، وفي منافسات الكاراتيه حقق منتخب القوات الجوية المركز الأول، وحصل منتخب القوات البرية على المركز الثاني، وحل منتخب قوات الدفاع الجوي على المركز الثالث .وفي منافسات الرماية فقد حقق منتخب القوات الجوية على المركز الأول في الترتيب العام، في حين حقق منتخب القوات البرية على المركز الثاني، ومنتخب قوات الدفاع الجوي جاء في المركز الثالث، وفي منافسات بطولة دوري كرة القدم (الصالات) فقد أحرز منتخب القوات الجوية بطولة الدوري، بعد تغلُّبه على متخب القوات البرية بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية التي جمعتهما، وحل منتخب قوات الدفاع الجوي ثالثًا بعد تغلُّبه على منتخب القوات البحرية بنتيجة 5 - 3.وأختتمت الدورة منافساتها بـ" كرة الطائرة " التي حقَّق من خلالها منتخب قوات الدفاع الجوي بطولة الدوري، بعد تغلُّبه على متخب القوات البرية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي جمعتهما، فيما حل منتخب القوات الجوية في المركز الثالث، بعد تغلبه على منتخب قوة الصواريخ الإستراتيجية.يذكر أن المرحلة الأولى من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة قد هدفت إلى إبراز أهمية هذه الرياضات والتقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، إلى جانب إبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات، وذلك من الوحدات التي يعملون بها إلى منتخبات القوات المسلحة ومن ثم المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي.// انتهى //12:57ت م0058