الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسيقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمّم" يوم غد، لقاءً بعنوان: دافوس 2023.. ومشاركات المملكة الدولية"، بهدف الحديث بشكل واسع عن مشاركات المملكة الدولية ودورها في تعزيز التعاون الدولي.ويشارك في اللقاء كل من: الوكيل المساعد للعلاقات الدولية بوزارة الاقتصاد والتخطيط البراء الإسكندراني، ومستشار وزارة الاستثمار سعود الساعاتي، والمستشار الاقتصادي المهندس عمر بن أحمد باحليوه.ويسلط المشاركون الضوء على جهود المملكة في مواجهة التحديات العالمية ودورها في تعزيز التعاون الدولي، كما يستعرضون تجارب المملكة المتقدمة اقتصادياً وتقنياً، إلى جانب الحديث حول أبرز قضايا ونتائج منتدى دافوس، إضافة إلى مناقشة أثر المشاركة السعودية في دافوس.يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم) على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.// انتهى //12:58ت م0059