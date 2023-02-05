الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسوقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني، الذي أقيم مؤخراً بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.وطبقاً لبيان الهيئة فإن مذكرة التفاهم التي وقعها من الجانب السعودي معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العماني معالي رئيس الهيئة العمانية الدكتور علي بن مسعـود السنيدي، إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ووضع إطار عمل وتأسيس فريق مشترك لعقد ورش وحلقات حوارية بين الجانبين سنوياً تجمع المشرِّعين والمُصنِّعين والشركات اللوجستية والمستثمرين، لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، والأنشطة ذات الاهتمام المشترك والتي تسهم في دفع وتسريع حجم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.كما يسعى الجانبان من خلال هذه المُذكّرة إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع الجهات المسؤولة عن المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى العمل على إطار وخطة عمل لحوكمة تحقيق الأهداف المشتركة.وتأتي هذه المُذكّرة ضمن حرص جميع الأجهزة الحكومية في المملكة وعمان على تحقيق تطلعات القيادتين في دعم العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين والمتمثلة تحديداً بالإعداد لإطلاق أعمال تأسيس منطقة اقتصادية خاصة في محافظة الظاهرة العمانية، وذلك تفعيلاً للتوجيه الكريم بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من المنفذ البري بين المملكة وعمان، ودراسة تأسيس منطقة اقتصادية خاصة يعود خيرها على كلا الجانبين.في إطار السعي نحو تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بين المملكة وعمان، وفي مسعى لترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //13:00ت م0060