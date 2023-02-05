جيزان 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الطلاب والطالبات إلى المشاركة في مسابقة "المهارات الثقافية" التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة، وذلك بهدف اكتشاف وصقل مواهب طلبة التعليم العام ، وتمكينهم من المهارات الثقافية والفنية المختلفة، ورفع مستوى ارتباط الأجيال بالثقافة والفنون، وخلق طاقات إبداعية جديدة تسهم بالنهوض بالقطاع الثقافي.وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلتين المتوسطة والثانوية، عبر مسارات المسابقة التي تشمل مسار الأفلام، ومسار الآداب " القصص القصيرة وقصص المانجا" ، ومسار المسرح ، ومسار الموسيقى، ومسار التراث، ومسار الفنون البصرية " الفنون التشكيلية والخط العربي ".ودعت الإدارة الطلاب والطالبات إلى المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل عبر منصة المسابقة، حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ 25 من شهر فبراير الجاري.// انتهى //13:01ت م0061