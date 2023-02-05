نجران 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة في كلية الطب بالتعاون مع الجمعية السعودية للصرع أمس، المعرض التوعوي الخاص عن مرض الصرع والفعاليات المصاحبة، بالتزامن مع اليوم العالمي للصرع، وذلك بمجمع العزام.واشتمل المعرض الذي استمر على مدى ثلاثة أيام على عدد من الأركان، منها: ركن خاص للتعريف بمرض الصرع ومسبباته، وركن مخصص للتدريب على كيفية التعامل مع المصاب بنوبات الصرع، وركن حول أبرز المشكلات التي تواجه المصابين بالصرع، وركن يوضح أدوية الصرع وأنواعها وأهمية الالتزام بما يصفه الطبيب المعالج حسب كل نوع.// انتهى //13:07ت م0063