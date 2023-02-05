الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحضى بها القطاع من القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مبيناً سموه أنه منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسس - رحمه الله - وقطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام كبيرين نتج عنه تطور في الكوادر الوطنية ، ومخرجات أسهمت في نماء ورخاء الوطن ولله الحمد.من جهته نوه البنيان باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال الوزارة في المنطقة.// انتهى //13:10ت م0064