جدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسكشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 7,560 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي، وفحص 6,635 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية عبر برنامج إجادة على المنشآت الصحية.وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.// انتهى //13:11ت م0066