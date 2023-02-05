بريدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأجرى فريق طبي جراحي في منطقة القصيم، عملية تصحيحية معقدة استغرقت ثلاث ساعات لطفلة لديها تشوّه بالقدمين منذ ولادتها، مكّنتها من ممارسة المشي بعد أن كانت تواجه صعوبة شديدة في ذلك، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء جراحة المفاصل والعظام في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، قاموا بإجراء تدخل جراحي دقيق لعملية تصحيحية لقدمي الطفلة البالغة من العمر ستة أعوام، حيث أكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وجود تشوّه خلقي بالقدمين، وصعوبة في المشي.وأكد الفريق الطبي أنه تقرر إجراء تدخل جراحي وتنفيذ عملية قص عظمي تصحيحي لجميع عظام أمشاط القدم اليمنى ثم اليسرى، ومن ثم إعادة توجيه عظام القدمين إلى الوضعية الطبيعية وثبيتها بأسياخ معدنية خاصة، وقد تم تنفيذ العمل الجراحي النوعي بنجاح ولله الحمد، وكان وضع الطفلة الحركي مستقراً بعد العملية، حتى غادرت المستشفى برفقة ذويها.يذكر أن عدد العمليات الجراحية التي نفذها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام الماضي 2022م بلغ 7543 عملية، كان منها عدد العمليات الروتينية 4023 عملية، فيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد 585 ، وبلغ عدد العمليات الطارئة 2936 ، منها 2044 عملية للأطفال، و 5499 للنساء.// انتهى //13:41ت م0086