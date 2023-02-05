القاهرة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسافتتح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي في القاهرة اليوم، النسخة الـ 25 من البطولة العربية لاختراق الضاحية التي ينظمها الاتحاد العربي لألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى على معب القاهرة الدولي, بحضور رئيس الاتحاد السعودي والعربي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان، والأمين العام للاتحاد عبدالإله الصلوي، ورئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى الدكتور سيف شاهين.وتقام البطولة العربية بمشاركة 217 لاعباً ولاعبةً يمثلون 13 دولة من بينها المملكة، حيث تشهد منافسات البطولة عدداً من السباقات منها سباق ٤ كم ناشئات، و ٦كم ناشئين، و ٦ كم شابات، و٨كم شباب، و١٠كم سيدات، و١٠كم رجال.// انتهى //13:46ت م0088