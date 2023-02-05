رياضي / "اتحاد المصارعة" يختتم منافسات البطولة "الرومانية والحرة" للشباب
الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
اختتم الاتحاد السعودي للمصارعة بطولة المملكة للمصارعة الرومانية و الحرة للشباب فئة (أ) تحت 20 عامًا، والمقامة على صالة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض .
وجاء فريق الاتفاق أولًا في المصارعة الرومانية، فيما حل النصر ثانيًا، والوحدة ثالثًا .
وفي منافسات المصارعة الحرة حقق الاتفاق المركز الأول، فيما جاء الأهلي ثانيًا، وحقق النصر المركز الثالث .
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14:14ت م
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