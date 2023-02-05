الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتم الاتحاد ‏السعودي للمصارعة بطولة المملكة للمصارعة الرومانية و الحرة للشباب فئة (أ) تحت 20 عامًا، والمقامة على صالة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض .وجاء فريق الاتفاق أولًا في المصارعة الرومانية، فيما حل النصر ثانيًا، والوحدة ثالثًا .وفي منافسات المصارعة الحرة حقق الاتفاق المركز الأول، فيما جاء الأهلي ثانيًا، وحقق النصر المركز الثالث .// انتهى //14:14ت م0093