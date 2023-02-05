العيدابي 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت الليلة الماضية فعاليات مهرجان جازان العسل 2023 في نسخته الثامنة, الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، في محافظة العيدابي.وأوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف أن عدد زوار المهرجان بلغ أكثر من 50 ألف زائر من أهالي وزوار المنطقة والمهتمين، وسط مشاركة واسعة من النحالين في المنطقة ‏والمناطق المجاورة، بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة ‏الاقتصادية والسياحية في المنطقة، فضلًا عن التعريف بإمكانيات المنطقة، وما تمتاز ‏به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا ‏لمربي النحل ومنتجي العسل‎.وبين أن المهرجان تضمن عرضاً لأنواعٍ مختلفة من العسل، التي تنتجها مناحل العسل بمختلف محافظات منطقة جازان، إلى جانب معرض الأسر المنتجة، ومعرض الدوائر الحكومية، ومعرض التراث والفنون، إضافة إلى فرقة عروض النار ، والمسابقات والسحوبات المقدمة من إدارة المهرجان، ومسرحاً للطفل وعدد من الفعاليات الخاصة بالأسرة والطفل، والأركان الخاصة بالأسر المنتجة المخصصة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة.// انتهى //14:15ت م0094