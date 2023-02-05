الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وبحضور معالي مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين شركة كليات التميّز وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وإطلاق العديد من المبادرات النوعية في مجال التدريب والتطوير، بما يسهم في إثراء باقة البرامج التدريبية كمّاً ومضموناً.وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها بمقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله والرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، سيتعاون الجانبان في جميع مجالات التدريب والتطوير ذات العلاقة بالأنشطة التي تُعد ضمن اختصاصاتهما وأعمالهما.وتشمل مذكرة التفاهم بحث أفضل السبل لتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التدريب والتعليم، إلى جانب الترتيب لتنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة لخدمة وتحقيق الأهداف المشتركة، علاوةً على ما تسهم به من دعمٍ مباشر لتنفيذ ودعم العديد من الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة.وأكد الدكتور الفهيد على أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تعزيز هذا النوع من الشراكات الإستراتيجية ومدى تأثيرها الإيجابي في توحيد الجهود التكاملية وتحقيق متطلبات سوق العمل بتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة وفقاً لأعلى المستويات التدريبية المتقدمة، وإسهامها في مواكبة برامج توطين المهن من خلال توفير الحلول التدريبية التي تقدمها المؤسسة لزيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، مشيدا بجهود شركة كليات التميز في تأهيل الكفاءات الوطنية وتميّزهم في توفير الفرص الوظيفية للخريجين في كافة المجالات.وأوضح المهندس العُمر أن إبرام مذكرة التفاهم يُعد تنفيذاً لإحدى أبرز مستهدفات مجموعة الخطوط السعودية بالاهتمام بالكوادر البشرية من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل ليس فقط لمنسوبيها بل لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف الإسهام في توطين الوظائف سواءً للصناعات والخدمات المرتبطة بالطيران أو عبر تقديم برامج تدريبية نوعية للجهات الأخرى لخدمة الخطط التطويرية والتوطين لديها، وتقدم شركة كليات التميّز برامج تدريبية نوعية ورائدة حيث تعمل على تطبيق أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة، من خلال الشراكة مع أفضل مقدمي خدمات التدريب عالمياً، وتركز في برامجها التدريبية المقدمة بشكل مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وتخريج كوادر وطنية مؤهلة بمستوى عالمي بما يعزز بناء القدرات البشرية بمختلف المجالات ومواكبة الاحتياجات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.وتعد أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران من الكيانات المختصة في مجالات التدريب الجوي والفني والإداري فيما يتعلق بالطيران، علاوةً على الدور الذي تقوم به لتقديم التدريب المتقدم للطيارين والملاحين والمرحلين الجويين من المعنيين بالوظائف التخصصية في قطاع الطيران.// انتهى //14:38ت م0097