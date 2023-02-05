الدوحة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم منخفضاً 43.49 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و654.55 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 140 مليونا و415 ألفا و236 سهما، بقيمة 343 مليونا، و518 ألفا و902.494 ريال، نتيجة تنفيذ 10389 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //14:40ت م0098