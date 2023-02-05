الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة ومملكة بلجيكا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.واطّلع السفير على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة مملكة بلجيكا في ذات المجال.// انتهى //14:42ت م0099