الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبلدية محافظة القطيف، أمس، فعالية "بيدي أزرع" التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بحديقة الناصرة في محافظة القطيف .وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف محمد بن يعقوب الأصمخ أن هذه الفعالية تأتي في سياق البرامج والأنشطة التي يُنظّمها الفرع على مدار العام، والتي من بينها إبراز وتشجيع ودعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف المرتبطة بالصناعات الزراعية المحلية، وأصحاب التجارب الناجحة في زراعة الأسطح باستخدام أحدث الوسائل، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بذلك.وشهدت الفعالية مشاركة عشرات الأركان لأصحاب التجارب الناجحة في زراعة الأسطح، والمزارعين، والأسر الريفية المهتمة بالمنتجات الزراعية المحلية وتدويرها، إلى جانب أركان توعوية وتثقيفية للهلال الأحمر السعودي، وشبكة القطيف الصحية، وجمعية التنمية الأهلية بالقطيف.// انتهى //16:03ت م0128