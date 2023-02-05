الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في اجتماع الجمعية العمومية الثاني اليوم، في مدينة الرياض، باستضافة منظمة التعاون الرقمي، بحضور وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أبرزها الخطط والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، ووضع الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه جميع الدول في تحقيق النمو والتطور الرقمي عالمياً.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، الدور الكبير لمنظمة التعاون الرقمي في إبراز أهمية التنمية الرقمية لتمكين الدول من مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، من خلال الارتقاء والابتكار ومن خلال تطوير الإستراتيجيات والبرامج لتعزيز التنمية الرقمية، وتحويل الاقتصادات بفرص جديدة وواعدة، مشيداً بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية التي تسعى لتشجيع التعاون الرقمي والاقتصادي بين دول العالم، والاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية، وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي العالمي.// انتهى //16:03ت م0129