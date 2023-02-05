كابل 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.// انتهى //16:07ت م0135