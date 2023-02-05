اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 500 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل بأفغانستان
الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
كابل 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.
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16:07ت م
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