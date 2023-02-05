اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 970 حقيبة شتوية في منطقتي سانقر ودادو بإقليم السند في باكستان
الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
إسلام آباد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 970 حقيبة شتوية في منطقتي سانقر ودادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.790 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تُقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
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16:10ت م
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