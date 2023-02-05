إسلام آباد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 970 حقيبة شتوية في منطقتي سانقر ودادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.790 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تُقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //16:10ت م0138