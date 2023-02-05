الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون اجتماعها السابع والعشرين، اليوم، في مدينة الرياض، برئاسة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد بن حمود المعولي -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس ماجد سلطان المسمار، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر محمد بن علي المناعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت عمر سعود العمر، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, الأستاذ جاسم محمد البديوي.وهنأ أعضاء اللجنة, معالي الأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنين له التوفيق والنجاح في مهام عمله وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم-.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة بين دول المجلس، وذلك للتعاون في قطاعي البريد والاتصالات، والتي شملت اعتماد الإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس، واعتماد خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، وإطلاق مبادرة المملكة العربية السعودية للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي، كما تمت الموافقة على النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود.كما ألقى معاليه كلمة أكد فيها دور لجنة وزارات البريد والاتصالات منذ إنشائها في تحقيق إنجازات متميزة في مجالات البريد والاتصالات؛ حرصًا واهتمامًا من قبل أعضاء اللجنة بهذا القطاع، وإيمانهم القوي بالأهداف الكبيرة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود قطاع متين للبريد والاتصالات بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام والخاص، وتحسين كفاءته وزيادة المردود على الاستثمارات، وتوفير خدمات أفضل وأسهل للمواطنين وقطاع الأعمال، وذلك تحقيقًا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورًا وتقدمًا.وتقدم معاليه بالتهنئة لدول مجلس التعاون على ما حققته من نقلة نوعية في مجال الاقتصاد الرقمي، وإحراز مراكز متقدمة في مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم في مجالات الجاهزية الشبكية والتنافسية والتقدم وريادة الأعمال الرقمية والتطور الهائل في شبكات الجيل الخامس وسرعة وانتشار الإنترنت، بالإضافة للقفزات الكبيرة في مجال تنمية المهارات الرقمية وغيرها من المجالات كافة.وفي سياق متصل, ناقشت اللجنة آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول مجلس التعاون، وتقارير دول المجلس بشأن مستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت، ومؤشرات قطاع الاتصالات وتحليل ومراقبة أسواق الاتصالات بدول المجلس، بالإضافة إلى التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتداخلات شبكات الهاتف النقال والخدمات الراديوية في دول المجلس، واختتم الاجتماع بالموافقة على مقترح سلطنة عمان بإعادة دراسة مهام واختصاصات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات.// انتهى //16:11ت م0140