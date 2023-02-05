القاهرة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريح له، بأن الاتصال تناول التحضيرات الجارية لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في نواكشوط مارس المقبل، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والأزمات التي تشهدها العديد من الدول، والجهود المبذولة من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي.// انتهى //17:08ت م0151