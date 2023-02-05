الخرطوم 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، سفير دولة قطر لدى السودان محمد إبراهيم السادة.وثمن عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء مواقف قطر تجاه السودان وشعبه، الجهود التي ظلت تبذلها، منذ رعايتها لسلام دارفور، وإقامتها للعديد من المشاريع الإستثمارية والخدمية وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين للعودة لقراهم وتشييد المرافق التعليمية والصحية بدارفور.// انتهى //17:12ت م0152