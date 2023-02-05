الرياض 14 رجب1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسيرأس معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وفد المملكة الرسمي المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" 2023م تحت مظلة استثمر في السعودية، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا تحت شعار "إطلاق العنان لاستثمارات التعدين الأفريقية: الاستقرار والأمن والإمداد"، في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 6-9 فبراير 2023.ويضم الوفد السعودي المشارك في المؤتمر عدداً من المسؤولين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهيئة المساحة الجيولوجية، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية.ومن المقرر أن يُلقي معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، كلمة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر بعنوان "شركاء أفريقيا: المملكة العربيةالسعودية"، يستعرض خلالها الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين بالمملكة، ويوضح تحديثات الأنظمة والتشريعات التي تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات، ويبرز جهود المملكة في النهوض بقطاع التعدين.وتشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن جناح المملكة تحت مظلة استثمر في السعودية في المعرض المقام على هامش مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وتقديم صورة واضحة لرحلة المستثمر، وأهم الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة لتكون رائدة في قطاع التعدين في العالم.وتتضمن مشاركة الوزارة في المؤتمر عقد لقاء بعنوان "الفرص الاستثمارية في المملكة" لاستعراض الممكنات والمزايا المتعددة التي يتمتع بها قطاع التعدين، وفي مقدمتها وضوح الأنظمة والتشريعات، وما تتسم به من شفافية عالية لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المشاركة بأوراق عمل لعدد من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.// انتهى //17:27ت م0154