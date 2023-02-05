إسلام آباد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة في انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن قواتها طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير وقع على طريق بالقرب من مقر الشرطة، يؤدي إلى ملعب رياضي تجري فيه حالياً بطولة للعبة الكريكت بين فرق محلية.من جانبها أعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن التفجير، موضحة أن الهدف من التفجير كان استهداف قوات الشرطة في تلك المنطقة.// انتهى //17:37ت م0155