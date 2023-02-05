القاهرة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسزار الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الدكتور محمد البشاري، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (٥٤) الذي تتواصل فعالياته بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 6 فبراير الجاري.واستمع الدكتور "البشاري" من المشرفين على الجناح، إلى شرح مفصل عما يحتويه من معروضات، والخدمات التي يقدمها لرواده، واطلع على الركن الخاص بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المصحف الشريف وترجمة كلماته بأكثر من ٧٦ لغة عالمية، ومراحل طباعة القرآن الكريم، والخدمات الإلكترونية الحديثة عبر التطبيقات.وأعرب "البشاري"، عن سعادته وتشرفه بزيارة جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكدًا أن الجناح بما يحتويه من معروضات وما يقدمه من خدمات يعد جناحًا متميزًا، مشيداً بما شاهده من جهود مباركة ومبذولة في نشر الكتاب الموثوق عقيدة ومنهجاً.ونوه بعمل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، من مراحل طباعة القرآن الكريم وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وترجمة معانيه بلغات متعددة منها لغات آسيا ولغات أفريقيا وأيضاً اللغات الأوربية منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية بخدمتها لهذا الدين ونشر الوسطية والاعتدال وخدمة الإنسانية.وأوضح أن دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مهم وبارز محليًا ودوليًا ويشهد نقلة نوعية لواقع الدعوة وأساليبها في عصر وزمن تغيرات الحوار والتواصل مع الآخر .// انتهى //17:38ت م0156