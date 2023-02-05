الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس‏ اختتم المنتخب السعودي للدراجات مشاركته الأولى في طواف السعودية بنسخته الثالثة الذي أقيم بمحافظة العلا ، وذلك بعد أن أنهى جميع مراحل الطواف الخمس بمسافة إجمالية بلغت 830 كيلومترًا ، بمشاركة 122 دراجاً مثلوا 16 فريقاً عالمياً.ومثل الأخضر 8 دراجين هم : حسن الجمعة ، عزام العبدالمنعم ، هاني المرهون ، حسن البراهيم ، عبدالعزيز السيد ، فهاد الغامدي ، مرتضى الشغب ، علي شهاب, حيث كرمت اللجنة المنظمة للطواف بعد ختام المرحلة الخامسة والأخيرة بعثة المنتخب السعودي ، وذلك تقديراً للجهود الذين قدموها خلال منافسات البطولة .من جهته أشاد دراج المنتخب السعودي حسن الجمعة، بما حققوه خلال مشاركتهم الأولى في طواف السعودية 2023 التي وصفها بالمميزة, في ظل تنافسهم في كل مرحلة مع محترفي العالم إلى الـ 20 كيلو متراً الأخيرة وسط سرعة ومهارة عالية من المتسابقين ، مبيناً أنهم تأقلموا مع السرعات العالية وكان دخولهم في المجموعة المتنافسة بانسيابية ، مشيراً إلى أن طواف السعودية أصبح مصنعًا حقيقيًّا للأبطال في رياضة الدراجات الهوائية.يذكر أن مراحل الطواف الخمس أقيمت خلال الفترة من 30 يناير ـ 3 فبراير الجاري وانطلقت الأولى من مطار العلا الدولي واختتمت في "خيبر"، بمسافة بلغت 180,5 كلم ، والثانية بدأت من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات بمسافة 184 كلم ، والثالثة من قطار المنشية إلى أبو راكة، وطولها 159,2 كلم ، والمرحلة ماقبل الأخيرة بدأت من مسرح مرايا إلى سكاي فيو حرة عويرض، ومسافتها 163,4 كلم ، والمرحلة الخامسة والأخيرة من بلدة العُلا القديمة إلى مسرح مرايا، على امتداد 142,9 كلم.// انتهى //17:40ت م0158