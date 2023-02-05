الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم، مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية آنا والترز، في مقر الأمانة العامة.وبحثت خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التحضير لعقد عدد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين تحت إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.// انتهى //17:45ت م0162