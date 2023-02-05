رفحاء 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء , اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، ويستمر حتى الأربعاء 1444/08/16هـ.وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف, مضيفاً أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحة فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.// انتهى //17:49ت م0163