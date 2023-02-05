الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستُصدر دارة الملك عبدالعزيز قريبًا العدد الأول من مجلتها نصف السنوية المحكمة الجديدة (مراجعات علمية)، لتقديم دراسات نقدية عن البحوث والدراسات والمؤلفات المنشورة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وتراث الجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي .وتهدف المجلة للتعريف بالكتب والبحوث العلمية ومناقشتها لتعزيز الحوار العلمي والنقد الموضوعي، دون تحيُّز في قناة تستوعب آراء المتخصصين وأطروحاتهم ومراجعاتهم لكتب سابقة على أسس علمية محضة .وتصدر المجلة بصيغتين ورقية وإلكترونية، وستعتمد (مراجعات علمية) اشتراطات في نشر المواد للتأكد من أن كاتب المراجعة حدّد مواطن القوة والضعف في المادة المراجَعة، واستوعب أهداف المؤلف من كتابته، مع دعم رأيه العلمي بالأدلة ذات الصلة، علاوةً على اشتراطات فنية وإعلامية أخرى .الجدير بالذكر أن المجلة المنتظرة هي تطوير وتوسيع للباب المعروف في مجلة "الدارة" المحكّمة بالاسم نفسه؛ نتيجة إلى الحاجة العلمية الملحّة .// انتهى //18:08ت م0164