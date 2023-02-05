القاهرة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشويكا، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية.// انتهى //19:11ت م0169