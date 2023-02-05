رياضي / الدوري الإنجليزي: نوتينغهام فورست يتخطى ليدز
الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
نوتنغهامشاير 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
تغلب فريق نوتنغهام فورست على نظيره ليدز يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب " سيتي جراوند"، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع نوتينغهام فورست رصيده النقطي إلى 24 وفي المركز الـ 13 في سلم ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 18 نقطة في المركز الـ 17 .
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19:45ت م
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