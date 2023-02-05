رياضي / الدوري الإنجليزي: نوتينغهام فورست يتخطى ليدز

الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
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نوتنغهامشاير 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
تغلب فريق ​نوتنغهام فورست​ على نظيره ليدز يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب " سيتي جراوند"، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع نوتينغهام فورست رصيده النقطي إلى 24 وفي المركز الـ 13 في سلم ترتيب ​الدوري، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 18 نقطة في المركز الـ 17 .
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19:45ت م
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