روما 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسواصل نابولي زحفه للظفر بلقبه الأول منذ عام 1990 بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3 - صفر اليوم، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وفرض النيجيري فيكتور أوسيمهن نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين عند الدقيقتين (68 و73)، معززًا صدارته في ترتيب الهدافين إلى 16 هدفًا، فيما سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 47.ويحلّق نابولي بهذا الفوز الخامس تواليًا منفردًا في صدارة ترتيب فرق الدوري، إذ رفع رصيده إلى 56 نقطة، متقدمًا بفارق 16 نقطة عن مطارده المباشر إنتر ميلان الذي يستقبل في ديربي مادونينا جاره إي سي ميلان في وقت لاحق اليوم في قمة مباريات هذه المرحلة، في المقابل، تجمد رصيد سبيتسيا الذي مُني بخسارته الرابعة تواليًا في مختلف المسابقات والساعي لتفادي الهبوط عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.يذكر أن منافسات هذه الجولة تتواصل غدًا بلقاءي فيرونا مع لاتسيو، ومونتسا أمام سمبدوريا، على أن تختتم بمباراة ساليرنيتانا أمام يوفنتوس.// انتهى //19:59ت م0173