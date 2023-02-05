مدريد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأسدى ريال مايوركا خدمة إلى برشلونة المتصدر بفوزه على غريمه مطارده المباشر ريال مدريد 1 - صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسقط ريال خارج أرضه بالنيران الصديقة بهدف مدافعه ناتشو (13)، في مباراة أهدر خلالها لاعب جناحه المهاجم ماركو أسنسيو ركلة جزاء صدها حارس مايوركا الصربي بريدراغ رايكوفيتش (60).وفشل النادي الملكي الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم في تقليص الفارق إلى نقطتين، قبل ساعات من مباراة برشلونة المتصدر أمام ضيفه إشبيلية، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني، فيما تقدم مايوركا للمركز العاشر برصيد 28 نقطة.// انتهى //20:00ت م0174