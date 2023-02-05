تبوك 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً " عن بعد " لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة "مدرستي".// انتهى //20:26ت م0178