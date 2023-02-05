القاهرة 14 رجب 1444 هـ الموافق 5 فبراير 2023 م واسحقَّق منتخب البحرين ثلاث ميداليات في منافسات - فردي رجال 10 كم - ضمن البطولة العربية لاختراق الضاحية، التي انطلقت اليوم على مضمار إستاد القاهرة الدولي بمشاركة 13 دولة عربية.وتوج منتخب البحرين بالميدالية الذهبية عن طريق لاعبه "ألبرت كبيجي" بزمن 29:31:86 دقيقة، فيما حقَّق الميدالية الفضية إبرهم جيروين، بمعدل زمني 29:33:32 دقيقة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى بيرهامو يماتو، بزمن 29:57:61 دقيقة.كما حصد منتخب البحرين الميدالية الذهبية في منافسات - الفرق رجال 10 كم - بينما حقَّق منتخب الجزائر الفضية، واقتنص منتخب المغرب البرونزية.وفي منافسات - فردي شباب 8 كم - حقَّق المنتخب البحريني الميدالية الذهبية والفضية بمعدل زمني 23:58:30 دقيقة و24:30:30 دقيقة على التوالي، بينما حصد منتخب الجزائر الميدالية البرونزية بزمن 24:55:60 دقيقة.وفي منافسات - الفرق شباب 8 كم - تُوِّجَ منتخب المغرب بالميدالية الذهبية ، بينما حصد منتخب مصر الميدالية الفضية، واقتنص منتخب البحرين الميدالية البرونزية.//انتهى//20:45ت م0179