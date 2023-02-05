جدة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقَّق المكسيكي أبراهام آنسر لقب بطولة السعودية الدولية للجولف، وحصل بجانب كأس البطولة على مبلغ مليون دولار من القيمة الكبرى للجائزة المالية البالغة 5 ملايين دولار.وتوَّج الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا، البطل آنسر باللقب بعد أن قدَّم المكسيكي أداءً قويًّا طوال مدة المنافسات بتصدره الترتيب منذ اليوم الأول حتى اللحظة الأخيرة.ونجح آنسر في حسم اللقب بعد أن سجَّل 19 ضربة تحت المعدل وضعته في المركز الأول أمام الأمريكي كاميرون يونغ، الذي استمر في تقديم مستوى مميز حتى النهاية، محافظًا على مركز الوصافة لليوم الثالث على التوالي بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين عن الأسترالي لوكاس هيربيرت صاحب المركز الثالث.يُذكر أن جولف السعودية تعمل على الارتقاء بمنافسات الرجال والسيدات في هذه اللعبة؛ لإلهام الجيل القادم، تمهيداً لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذه الرياضة، وتهدف من استضافة أكبر الأحداث العالمية - التي تُعدُّ جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية الجولف في المملكة- إلى تنمية هذه الرياضة وزيادة أعداد المهتمين بها والممارسين لها.// انتهى //21:01ت م0181