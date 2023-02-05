الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في النسخة الثانية لمؤتمر ليب 23 الذي ينعقد خلال المدة من 9-6 فبراير لعام 2023م تحت عنوان "نحو آفاق جديدة" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.وستقدم (سدايا) في هذه المشاركة عدداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكِّن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وتتضمَّن مشاركة (سدايا) إقامة جناح يقدم مجموعة من خدماتها مثل: خدمات منظومة توكلنا تطبيق (توكلنا خدمات) الذي يعدُّ التطبيق الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر للمملكة، والتعريف بخدمات سحابة ديم التي تعنـى بتـوفير خدمـات الأصول التقنيــة لجميــع الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، وإتاحة الاستفادة منها بشكل لحظي ومباشر، فضلاً عن استعراض جهود بنك البيانات الوطني الرامية إلى تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة وتحسين جودة البيانات الوطنية والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، من خلال عدد من المنتجات؛ منها فهرس البيانات، وسوق البيانات، وتطبيق نفاذ الذي يعدُّ أحدَ منتجات النفاذ الوطني الموحَّد لإدارة الوصول إلى الهوية الرقمية الوطنية، الذي تم تطويره ليمكَّن تجربة سلسة وميسَّرة للمستخدمين تتيح لهم خياراً إضافياً باستخدامه، إضافة إلى الخيارات الأخرى المتاحة للتحقق من هوياتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني.كما تتضمَّن مشاركة (سدايا) عرض الخدمات والبرامج التابعة للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي؛ وهي: (مجموعة بيانات صدى، ومشروع "صوتك"، ومشروع تحسين جودة الصور والأفلام التاريخية، ومشروع مراقبة الالتزام بمعدات الوقاية الشخصية، ومشروع مراقبة المنتجات البترولية، ومنصة الذكاء الاصطناعي)، وتقديم نبذة عامة عن منصة إحسان، ومسرعة المدن الذكية T5.وتقدم سدايا في المؤتمر منصة "ديب فيست 23" التي تضمُّ جلسات حوارية متخصصة، وعروضًا حية لجوانب مختلفة في الابتكار والتقنية، وجناحًا لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي و"الروبوتات" والمشاركة بعدد من الجلسات الحوارية والكلمات.ومن المقرَّر أن توقع (سدايا) خلال المؤتمر عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات المحلية والعالمية، والإعلان عن العديد من الخدمات.//انتهى//21:02ت م0182