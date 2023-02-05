جيزان 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته في معسكره الداخلي الذي يقام في منطقة جازان ويستمر حتى 11 فبراير الحالي، ويمثل المرحلة الأولى الاستعدادية للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا بتايلاند من 16 حتى 26 مارس المقبل.وأجرى (أخضر الشاطئية) اليوم، تدريباته على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في مدينة جيزان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي قَسَّمَ الحصة التدريبية إلى فترتين، انطلقت بإجراء تمارين الإحماء، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.يذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، وضعت الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.// انتهى //21:11ت م0184