الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسزار فريق من استشاريي البنك الدولي المختصين في التدريب التقني، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، يرافقهم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس سلطان الصنيع، وذلك ضمن مشروع تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع البنك الدولي لاستشراف مهارات المستقبل في قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة.واطلع الفريق خلال زيارتهم على ما وصل له تدريب البنات في الكليات التقنية من تخصصات حيوية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وعلى التجهيزات لتلك التخصصات، كما شملت الجولة الوقوف على مقرات الأكاديميات العالمية ( هواوي و أدوبي وأمازون).// انتهى //22:19ت م0187