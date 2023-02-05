الكويت 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واساختتمت مساء أمس منافسات بطولة الأندية العربية الخامسة للكاراتيه التي اسضافتها دولة الكويت على صالة نادي اليرموك، بحضور رئيس اتحاد اللعبة العربي الدكتور إبراهيم بن محمد القناص.وتصدر نادي اليرموك الكويتي ترتيب فرق البطولة برصيد أربع ميداليات ذهبية، تلاه نادي شباب الأهلي الإماراتي بتحقيقه ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، فيما حل الكويت الكويتي ثالثاً بميدالية ذهبية وبرونزيتين، وحل نادي النصر السعودي رابعاً بأربع ميداليات (فضيتين وبرونزيتين).وشارك بالبطولة - التي أقيمت على مدار يومين - 16 نادياً عربياً، يمثلون المنافسات الرجالية والسيدات، بواقع 100 لاعب ولاعبة.وشهد حفل الختام تتويج لاعبي الأندية الفائزة، وتكريم الحكام الدوليين والاتحاد الكويتي للكاراتيه مستضيف البطولة.وثمَّن الدكتور القناص عقب الحفل لرئيس وأعضاء اتحاد الكاراتيه الكويتي ونادي اليرموك حسن الاستضافة والتجهيزات، مهنئاً جميع الأندية المشاركة على نجاح البطولة، ومؤكداً حرص الاتحاد العربي للعبة على استمرار البطولات العربية للأندية، التي دائماً ما تحظى بالتنافسية على مستويات اللاعبين واللاعبات العرب، الأمر الذي يضمن ديمومة عطائهم للاستحقاقات المختلفة، لاسيما الدولية منها،مشيداً بما شهدته البطولة من نديّة نظير مشاركة أبطال مصنفين دولياً.// انتهى //22:38ت م0189