الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 12 مرشحاً "جهات وأفراد" في الدورة العاشرة من الجائزة لعام 2022م، التي انطلقت في أكتوبر الماضي تحت عنوان (الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي) وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في فندق الفورسيزون.واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من صاحبِ السموِّ الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وقال : "تعودنا أن نحتفل معكم سنوياً بإنجازات وطنية وإنسانية تعكس ثقافة هذا الوطن الكبير المعطاء وإنسانية أبنائه التي لا تعرف حدوداً؛ من أجل تحقيق أهداف الوطن والرؤية الطموحة، واليوم وفي ذكرى مرور 10 أعوام على إنشاء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وبعد إطلاق دورتها العاشرة وانتهاء الترشح لها، يسرنا أن نعلن أسماء الفائزين بالجائزة"، مقدماً تهنئته للفائزين.بعدها أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أنه تم استقبال طلبات الترشيح لمدة 83 يوماً، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة عن طريق الموقع 640 طلباً، وجرت معالجة الطلبات خلال ثلاث لجان: لجنة الفرز والتدقيق (انتقل منها 164 طلباً بنسبة 26%)،ولجنة التقييم العلمي الأولى (انتقل منها 131 طلباً بنسبة 19%)، وبعد تحديد الجهات المرشحة المستحقة للزيارات الميدانية والاطلاع على أعمالها عن كثب وبشكل مباشر، وبعد التأكد من التأثير المباشر لتلك الأعمال على حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها أهداف العمل الاجتماعي التي تسعى الجائزة لترسيخها؛ فقد أجمعت لجان التحكيم على فوز 12 مرشحاً.ثم أعلنت أسماء الفائزين في الفروع الستة على النحو الآتي: فاز في فرع "التميز في الإنجاز الوطني"مناصفة كلٌّ من : هيئة التراث بوزارة الثقافة عن برنامج مبادرة (البيوت الحرفية) ووزارة الاتصالات عن برنامج (تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية)، وفي فرع "التميز في الوقف الإسلامي" منحت مناصفة لأوقاف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام -إنسان- عن وقف (كفالة دائمة بصندوق إنسان الوقفي) ووقف جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة عن وقف (نخيل اليتامى)، وفي فرع "التميز في برامج العمل الاجتماعي" فاز مناصفة بها مؤسسة مجتمع جميل الأهلية عن برنامج (مجتمع جميل) والجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" عن برنامج (العيادات الاستشارية التطوعية)، ونال في فرع "رواد العمل الاجتماعي" مناصفةً كلٌّ من المهندس عثمان بن حمد الخويطر، والشيخ محمد مرعي آل خريم، وأما في فرع "المسؤوليةالاجتماعية" فمُنِحت مناصفةً بين كلٍّ من شركة الفوزان القابضة عن برنامج (مجموعة مبادرات نوعية ضمن برنامج "الفوزان لخدمة المجتمع) وشركة صالح حسين آل سلامة عن برنامج (دعم المشاريع غير الربحية)، وأخيرًا في فرع "الاستدامة البيئية"فمُنِحت الجائزة مناصفةً بين كلٍّ من: معرض "مشكاة" عن برنامج (معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة)ومؤسسة عالم صافولا عن برنامج (نُقدّرها).حضر المؤتمر صاحبُ السموِّ الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل، عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية للجائزة .// انتهى //22:40ت م0190