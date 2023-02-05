لندن 14 رجب 1444 هـ الموافق 5 فبراير 2023 م واسسقط مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (1 / 0) اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدف توتنهام الوحيد هاري كين في الدقيقة (15)، مسدياً خدمة لأرسنال المتصدر الذي خسر من إيفرتون أمس، واستفاد من تعثر السيتي "حامل اللقب" المنافس على صدارة الدوري.وبقي رصيد السيتي النقطي على 45 نقطة، ليظل متأخراً بفارق خمس نقاط عن أرسنال الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.//انتهى//22:46ت م0194