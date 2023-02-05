سكاكا 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها وتحويلها "عن بعد" حرصاً على سلامة الجميع .وأوضح تعليم الجوف أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات للحالة الجوية التي تفيد بتكون موجهة باردة من الممكن أن تصل لحالات صقيع في ساعات الصباح الباكر، و تستمر الدراسة عن بُعد ‏عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي.// انتهى //23:02ت م0197