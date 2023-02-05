سياسي / السفير آل جابر يلتقي المبعوثَ الأمريكي إلى اليمن
الأحد 1444/7/14 هـ الموافق 2023/02/05 م واس
الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوثَ الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، و جهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن .
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره وتنميته.
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23:21ت م
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