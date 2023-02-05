الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوثَ الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.وجرى - خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، و جهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن .كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره وتنميته.// انتهى //23:21ت م0201