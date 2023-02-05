جدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واستشهدُ معظمُ مناطق المملكة تقلُّباتٍ جويةً بدءًا من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبلة؛ تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وارتفاعاً للأمواج، وهطولاً لأمطار خفيفة، وانخفاضاً في درجات الحرارة، وتكوُّناً للصقيع.وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ساعة؛ وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.ودعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاصة به؛ لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، ونهيب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //23:48ت م0202