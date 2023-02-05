القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستعادل فريق الاتحاد السكندري أمام ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاتحاد إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الإسماعيلي 13 نقطة في المركز السابع عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلَّب فريق أسوان على مضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، ليرفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.كما فاز فريق إنبي على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.وحقَّق فريق حرس الحدود فوزاً صعباً على مضيفه فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ليرفع الحرس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة في المركز السابع.يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط عن كلٍّ من بيراميدز صاحب المركز الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث.//انتهى//00:12ت م0001