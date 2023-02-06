مدريد 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسفاز برشلونة على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل ثلاثية برشلونة كل من جوردي ألبا في الدقيقة 58، وجافي في الدقيقة 71، ورافيينا في الدقيقة 79، ليعزز الفريق مركزه في صدارة المسابقة.ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي خسر أمام مايوركا في وقت سابق بهدف دون رد، وفي المقابل بقي إشبيلية في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة كأحد الأندية المهددة بالهبوط من الدوري.وفي الجولة ذاتها، فاز بلد الوليد على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد سجله سايل لارين في الدقيقة 73، ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.وفاز جيرونا على ضيفه فالنسيا بهدف دون رد، سجله بورخا غارسيا في الدقيقة 63، ليقود فريقه للمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، فيما بقي فالنسيا في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.// انتهى //03:02ت م0004